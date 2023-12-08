МЧС России доставит еще 20 т гуманитарной помощи для жителей Газы

Самолет МЧС РФ доставит еще 20 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщила пресс-служба российского ведомства.

«МЧС России доставит еще 20 т гумпомощи для жителей Газы. Спецборт Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в город Эль-Ариш. Помощь организована Кабардино-Балкарской Республикой», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят его на территорию сектора Газа.

До этого, 6 декабря, также сообщалось, что самолет МЧС РФ доставил 27,5 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Этим рейсом в Газу отправили матрасы, одеяла, средства личной гигиены, продукты, детское питание. В ведомстве добавили, что всего 13 рейсами авиации МЧС РФ уже доставлено 315 т гуманитарного груза для населения анклава.

Днем ранее во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) заявили, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за активизировавшихся ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Представитель Международного чрезвычайного фонда помощи детям при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сообщил, что в регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. Он подчеркнул, что никаких зон безопасности в настоящее время создать в секторе Газа невозможно.

Тогда же лидеры стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) договорились дополнительно выделить более $1,6 млрд на восстановление сектора Газа. Кроме того, было решено направлять двустороннюю помощь как в натуральной, так и финансовой форме, а также неофициальную помощь.

4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что палестино-израильский конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы.

До этого, 1 декабря, исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что, если организация не сможет доставить нуждающимся воду, еду, медикаменты, одеяла и теплую одежду, сектор Газа ждет гуманитарная катастрофа. Рассел также призвала стороны конфликта обеспечить защиту детей и оказание им помощи в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС истекло 1 декабря в 07:00 (08:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

1 декабря Израиль заявил о том, что боевики ХАМАС нарушили перемирие и открыли огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.