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Медведчук: убийство Кивы доказало террористический характер режима Зеленского

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Убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в очередной раз констатирует преступность действий Киева, поддерживаемых президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 7 декабря, в своей статье заявил украинский оппозиционный политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Украинский диктатор [Зеленский] явно ошалел от безнаказанности и требует всё новой крови», — указал он.

Помимо этого, политик отметил, что совершаемые Киевом действия, направленные на убийство российских политиков и журналистов, становятся для властей Украины чем-то обыденным.

Как добавил Медведчук, попытки украинских государственных деятелей всячески пресечь увеличение числа тех, кто презирает нынешнюю политику Киева, привели к тому, что теперь «на руках Зеленского — кровь сотен людей».

«Это акция устрашения»: кто стоит за убийством Ильи Кивы
Тело бывшего депутата Верховной рады Украины нашли в Подмосковье с огнестрельными ранениями

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы входит в компетенцию российских правоохранительных органов, поэтому Кремль на этот счет предоставлять информацию не может.

Тогда же председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, давая оценку убийцам экс-депутата рады, назвала их беспредельщиками. Она отметила, что злоумышленники открыто и цинично, с улыбками на лицах признаются в содеянном.

Об обнаружении тела экс-депутата в подмосковном Одинцово стало известно 6 декабря. Труп Кивы нашли на территории загородного клуба «Величъ», где были также замечены следы крови на снегу. На теле были обнаружены рана на правом виске, а также гематома на левой части лица. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Источник «Известий» заявил, что убийца дважды выстрелил в Киву, приблизившись к нему со спины. Первая пуля попала в область сердца, затем последовала контрольная в голову. Собеседник отметил, что, скорее всего, смертельным был уже первый выстрел.

Спикер ГУР минобороны Украины Андрей Юсов в тот же день подтвердил убийство Кивы. В свою очередь, бывший депутат украинского парламента Олег Царев, который сам в октябре подвергся покушению, сообщил, что погибший был в курсе, что украинские спецслужбы ведут охоту на него, в связи с чем переехал из Москвы в Одинцово.

7 декабря стало известно, что на теле погибшего были обнаружены два пулевых огнестрельных ранения.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреле 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

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