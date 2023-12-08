AT: шеф Пентагона Остин безосновательно обвинил РФ в планах напасть на Европу

Глава Пентагона Ллойд Остин безосновательно обвинил Россию в намерении напасть на Европу. Об этом 7 декабря сообщило гонконгское издание Asia Times.

Остин выразил мнение, что в случае, если конгресс США не выделит $61 млрд на помощь Украине, велика вероятность того, что американские войска на территории Европы будут сражаться с Россией.

«Остин представил себе угрозу в том, что Россия, покончив с Киевом, нападет на Европу. Но объективно нет никаких доказательств того, что Москва угрожает кому-либо в Евросоюзе. Аргумент Остина является ложным и вводит в заблуждение», — уточняется в статье.

7 декабря в Кремле отреагировали на слова Байдена о возможном «столкновении» РФ и США. Отмечалось, что Москва сожалеет, что руководство США продолжает демонизировать Россию, преследуя свои внутриполитические цели.

В тот же день экс-офицер американской армии, политолог Скотт Беннет заявил, что слова Байдена о возможном столкновении вооруженных сил РФ и США являются попыткой американского лидера добиться от конгресса выделения помощи Украине. При этом сам конгресс отчаянно пытается выйти из конфликта Киева и Москвы, подчеркнул политолог.

Тогда же посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон потерял связь с реальностью, ведя рассуждения о вероятности прямого столкновения армий России и США. По его мнению, такие рассуждения используются американской властью, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами огромные траты на конфронтацию с Россией.

6 декабря политолог Владимир Олейник в беседе с «Известиями» заявил, что высказывание президента США Джо Байдена о том, что он якобы «уверен в атаке РФ на государства НАТО» после победы России в конфликте на Украине, является полной чушью и страшилкой для стран Запада.