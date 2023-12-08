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В Польше заявили о технологическом рывке России благодаря «Арктик СПГ – 2»

Myśl Polska: терминал «Арктик СПГ – 2» не имеет аналогов в мире
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Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
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Газоперерабатывающий терминал «Арктик СПГ – 2» не имеет аналогов в мире и свидетельствует о рывке России в технологической гонке с Западом. Такое заявление сделал обозреватель польского издания Myśl Polska Анджей Щесняк.

«Эта установка единственная в своем роде, еще никому не удавалось сжижать метан в таких масштабах в гравитационном процессе», — написал он.

Щесняк подчеркнул, что терминал по производству сжиженного природного газа (СПГ) является результатом работы сотен предприятий России. Он подсчитал, что строительство «Арктик СПГ – 2» создает рабочие места для 80 тыс. человек, включая 17 тыс. в Мурманске.

«Это, безусловно, успех для российских инженеров и корпораций, таких как «Новатэк», которые являются частными, но в то же время полностью отождествляют себя с интересами России», — добавил обозреватель.

Щесняк считает этот российский терминал примером успешного импортозамещения. Он обратил внимание на то, что корпорацией «Новатэк» была найдена альтернатива зарубежным компонентам, производители которых прервали свои поставки в России.

«Я уже писал ранее … [в своих предыдущих статьях] о российском технологическом развитии, но «Арктик СПГ – 2» — это качественный скачок по сравнению с предыдущими установками», — заключил обозреватель польского издания.

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В начале ноября американский минфин включил «Арктик СПГ – 2» в санкционный список. 8 ноября помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что Вашингтон добивается прекращения существования этого российского проекта. 9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что РФ продолжит развивать сферу производства СПГ, в том числе проект «Арктик СПГ – 2», несмотря на санкции Запада.

Позднее, 21 ноября, эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Известиям», что США расчищают рынок сбыта от российского трубопроводного газа, от российских СПГ-проектов, вводя санкции в том числе против «Арктик СПГ – 2», потому что пытаются избавиться от конкуренции. Эксперт обратил внимание на то, что российский «Арктик СПГ – 2», который в скором времени будет введен в эксплуатацию, является конкурентом для Соединенных Штатов, поэтому они вводят против него санкции.

20 июля президент России Владимир Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2» по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. Глава государства выразил уверенность, что «Арктик СПГ – 2» будет реализован в срок. По его словам, производство СПГ оказывает комплексное влияние на развитие всей экономики страны.

Ожидается, что проект «Арктик СПГ – 2» будет запущен в конце 2023 — начале 2024 года. По проекту планируется построить три технологические линии по производству сжиженного природного газа (СПГ) общей мощностью 19,8 млн т в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Запуск второй и третьей линий планируется в 2024 и 2026 годах соответственно. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, открытое в 1979 году и расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

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