«Макет Москвы» стал одним из самых популярных павильонов на ВДНХ

«Макет Москвы» на ВДНХ посетили уже более 2 млн человек, он стал одним из самых популярных павильонов выставки. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Москвичи и гости столицы со всего мира приезжают сюда увидеть в деталях уменьшенную в 400 раз копию центральной части города», — приводит слова чиновника телеканал «360».

В павильоне представлено более 23 тыс. сооружений, а общая его площадь составляет 429 кв. м. На зданиях можно в деталях рассмотреть облицовку стен, оконные рамы, карнизы и наличники. Также специалисты воссоздали мозаику и барельефы исторических зданий, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В павильоне проводятся обзорные экскурсии по макету на шести языках. Также там показывают 11 светотехнических шоу, приглашают посетить VR-аттракцион и пройти интерактивную викторину о Москве, пишет НСН.

Посещение павильона бесплатное.

9 декабря гостям павильона «Макет Москвы» на ВДНХ покажут светотехническое шоу в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как отмечает «Москва 24», зрители станут свидетелями мероприятия, которое обычно показывают только раз в году — 9 мая.

1 декабря на ВДНХ открылся обновленный кинотеатр «Круговая кинопанорама» с поворотной платформой-трансформером и цилиндрическим экраном высотой 10 м. Картины транслируют на экран с проекцией 360 градусов, создавая эффект полного погружения. В кинотеатре предлагают посмотреть такие фильмы, как «Возьмите нас с собой, туристы!» (1966), «В дорогу, в дорогу» (1969) и «Волга — русская река» (1984).