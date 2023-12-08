Юрист рассказал об угрозе штрафов за утечку личных данных по новому закону

Совет Федерации (СФ) одобрил специальный законопроект, ужесточающий ответственность за противозаконную публикацию биометрических данных граждан РФ в различных информационных системах. Об этом в пятницу, 8 декабря, в беседе с агентством «Прайм» рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

«За нарушения в области персональных данных (ст. 13.11 КоАП РФ) на граждан наложат штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей; на должностные лица — от 100 до 300 тыс. рублей; на юридические лица — от 300 до 700 тыс. рублей», — отметил он.

Эксперт также указал, что в законопроекте предусматривается и повышение суммы штрафов за повторное размещение биометрических персональных данных без согласия их владельцев.

Так, например, штраф для индивидуальных предпринимателей, снова совершивших подобное правонарушение, может составить более 1 млн рублей.

Как уточнил Данилов, меры по ужесточению ответственности вполне оправданны, так как частота массовых утечек персональных данных продолжает увеличиваться.

4 декабря секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что депутаты партии внесли в Госдуму несколько законопроектов, согласно которым предлагается ужесточить наказание за утечки персональных данных вплоть до сотен миллионов рублей. Как отметил Турчак, меры ответственности, которые действуют в настоящее время, «мало кого стимулируют», а на черном рынке в настоящее время циркулирует около 20 тыс. разновидностей баз с подобными данными.