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В Новосибирске женщина умерла после удаления зуба

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Жительница Новосибирска скончалась после удаления зуба в одной из стоматологических клиник. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале.

В ведомстве проводят проверку сообщений СМИ о произошедшем. По предварительным данным, 27-летняя женщина обратилась из-за больного зуба в одну из частных клиник. После удаления зуба она вернулась домой, где почувствовала себя плохо. Ее госпитализировали в бессознательном состоянии. Несмотря на усилия медиков, она скончалась 2 декабря.

Следственное управление СКР по региону проводит по данному факту процессуальную проверку. Ход проверки поставил на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает ИА «Регнум».

Сам себе стоматолог: чем опасны наборы для домашнего пломбирования
Среди возможных последствий — анафилактический шок и потеря зуба

В июле почетный президент стоматологической ассоциации России Владимир Садовский в интервью НСН предостерег россиян от пломбирования зубов в домашних условиях. По словам специалиста, чтобы запломбировать зуб, нужно сначала очистить его от разрушенных тканей, это может сделать только врач. Если кариозную полость сразу заклеить без убирания оттуда излишков пищи, разрушенного дентина и эмали, это может привести к осложнениям, будущей потере зуба, периоститу (флюсу) и так далее.

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