Диетолог назвала причину возвращения лишнего веса

Диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева рассказала, что наличие лишнего веса напрямую связано с нарушениями работы организма.

В беседе с «Газетой.Ru» в пятницу, 8 декабря, врач пояснила, что «избыток массы тела тянет за собой сопутствующие проблемы со здоровьем». Потому ситуация будет только ухудшаться, если решать только «внешнюю» проблему с весом. Вес или вернется, или удержать его будет очень сложно.

Стародубцева отметила, что похудение важно рассматривать не только как механический процесс сброса веса, но как настройку организма, когда следует избавиться от причин набора веса и привести в баланс гормоны, чтобы запустить процесс нормализации веса.

Прежде всего врач посоветовала проанализировать состояние организма и причины появления избытка веса. Для этого стоит проверить состояние ЖКТ, лимфатической системы, микрофлоры, щитовидки и надпочечников, а также гормонального фона в целом.

Врач подчеркнула, что для снижения веса и для того, чтобы он не возвращался, важно привести гормоны в порядок. За снижение веса отвечают инсулин (регулятор обмена углеводов), лептин (гормон сытости) и грелин (гормон голода).

«Когда гормональный фон нарушен, даже соблюдая правила, похудеть будет сложно. <…> Вес и так будет снижаться, если вы восстановите здоровье. Потому что как только организм начнет работать правильно, механизмы набора лишнего веса и возникновения отеков перестанут работать», — рассказала Стародубцева.

Она подчеркнула, что только комплексный подход к проблеме является единственным способом избавиться от лишнего вес навсегда без стрессов и откатов. По ее словам, важно очистить организм без агрессивных компонентов, чтобы исключить то, что оказывает на него токсическую нагрузку. Стоит скорректировать питание с упором на нормализацию гормонального фона, исключить способствующие скачкам сахара в крови продукты, а также восполнить дефициты.

7 декабря Лилия Стародубцева в беседе с РИАМО предупредила, что постоянное чувство голода может быть связано с нарушением гормонального фона. По словам специалиста, из-за гормонального дисбаланса и высокого сахара человеку может все время хотеться есть, однако, постоянные перекусы не помогут насытиться, а, напротив, приведут к усугублению ситуации, пишет сайт kp.ru.

6 декабря врач-терапевт Екатерина Ладыгина предупредила об опасности быстрого похудения к Новому году. По ее словам, это может привести к серьезным последствиям для организма, в том числе к проблемам с печенью и желудочно-кишечным трактом.

Он уточнила, что быстрое снижение веса всегда вызывает в организме сильный стресс, который в свою очередь увеличивает уязвимость человека к вирусам и бактериям окружающей среды.

30 ноября врач-эндокринолог, к.м.н. Ирина Петрова рассказала, что чрезмерное увлечение борьбой с лишним весом может привести к дополнительному набору килограммов. По ее словам, надоедание так же плохо для организма, как и переедание. Белки, полезные жиры, сложные углеводы обеспечивают энергию, спокойствие, предотвращают выработку кортизола — гормона, который поддерживает избыточный вес и высокий уровень инсулина, отмечает телеканал «360». Помимо этого, при жесткой диете у человека появляется сильная тяга к сладкому, что тоже приводит к набору лишнего веса.

Также в ноябре врач-онколог, бариатрический хирург Бекхан Хациев в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что, согласно статистике, ожирением чаще страдает слабый пол. Типичный портрет пациента — женщина от 40 лет с весом 120 кг (индекс массы тела ИМТ— 42). По его словам, сам женский гормональный фон способствует накоплению жировой клетчатки, где тоже могут синтезироваться половые гормоны эстрогены. Если их переизбыток, это еще дополнительно увеличивает скорость образования целлюлита, и способствует задержке жидкости в организме. Также на отложение жира вокруг внутренних органов (чаще всего в области живота) влияет гормон кортизон, который вырабатывается в стрессовых ситуациях.

В сентябре врач-психотерапевт, психогенетик, ИРП-терапевт Наталья Уханова предупредила, что стресс может стать причиной гормонального сбоя и набора веса. По словам врача, длительный, слишком сильный, частый, продолжительный стресс может привести к апатии, эмоциональному выгоранию и болезни. Также накопленный стресс влияет на похудение, может спровоцировать нарушения обмена веществ и гормонального фона, что тоже отразится на весе, пишет RT.

В апреле прошлого года д.м.н., врач-диетолог Алексей Ковальков предупредил об опасных последствиях «чистки» организма. По его словам, детокс-программы могут привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже летальному исходу. Детокс способен нанести организму очень тяжелый вред, вплоть до остановки сердца или нарушения функций печени, так как не каждый человек знает о сложных заболеваниях и их течении в организме. Вместо так называемой «чистки» при появлении жалоб на здоровье Ковальков посоветовал проконсультироваться с доктором, сообщает телеканал «Звезда».