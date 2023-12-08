В Германии предрекли появление теневого канцлера
Государственные денежные средства ввиду срыва согласования бюджета на 2024 год окажутся под управлением ведомства министра финансов Кристиана Линднера, который может стать теневым канцлером вместо Олафа Шольца. Об этом 7 декабря сообщило издание Focus.
«В результате [отсутствия вовремя согласованного бюджета на 2024 год] Кристиан Линднер становится, так сказать, теневым канцлером. Как министр финансов он теперь может решать, на какие проекты министерств еще есть деньги», — говорится в публикации.
Следовательно, продолжили в издании, в распоряжении главы минфина окажется дальнейшая судьба таких проектов, как, например, базовое пособие на детей. Отмечается, что данная ситуация не затронет лишь таких обязательств государства, как выплата зарплаты госслужащим, пенсий и пособий гражданам.
По мнению издания, маловероятно, что Линднер в полной мере воспользуется предоставленной ему возможностью, а Шольц — своей властью канцлера для предотвращения данного сценария, так как подобные действия «коалиция вряд ли переживет».
Обозреватели предположили большую вероятность того, что кабмин из-за невозможности в срок согласовать бюджет придет к единому политическому решению до конца года. Издание Focus со ссылкой на информацию Bild также добавило, что для решения данной проблемы канцлер Шольц, министр экономики Роберт Хабек и Линднер в пятницу, 8 декабря, начнут новый раунд переговоров.
7 декабря немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на управляющего директора парламентской группы Социально-демократической партии Германии (СДПГ) Катю Маст сообщило, что в текущем 2023 году в ФРГ не смогли вовремя согласовать бюджет на 2024 год. Маст в послании членам парламентской группы СДПГ, которое есть в распоряжении издания, указала, что канцлер Германии Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер еще не смогли завершить свои интенсивные дискуссии на эту тему.
При этом на дальнейшие обсуждения в этом году времени нет, а значит, временное управление бюджетом вступает в силу с начала года до фактического его принятия.
Ранее, в конце ноября, Шольц выступил на тему поиска выхода из бюджетного кризиса, охватившего страну. В своем выступлении канцлер ФРГ заверил, что, несмотря на миллиардные дыры в бюджете, его коалиция будет придерживаться курса модернизации Германии, и предупредил граждан об угрозе мер жесткой экономии. Премьер-министр Баварии, глава оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер, комментируя выступление Шольца, заявил, что правящая в Германии коалиция не способна справиться с государственным кризисом в стране, и призвал к проведению досрочных выборов.
При этом 25 ноября Зедер указал на серьезный государственный кризис внутри Германии. Он отметил, что правительство ФРГ полностью изжило себя, а необходимость в переменах очевидна.
Газета The Wall Street Journal 21 ноября сообщила, что Германии придется выбирать между финансовой помощью Украине и поддержкой экономики своей страны из-за заморозки госрасходов до конца года.
Между тем 22 ноября журнал Focus опубликовал результаты соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года. Лишь 24% немецких граждан верят в канцлера и его возможности сделать что-либо значимое для борьбы с кризисом. Кроме того, 46% граждан выступают за проведение новых выборов в стране.