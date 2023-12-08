Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии пообещали оказывать Украине наилучшую военную помощь
Мир
Мадуро одобрил строительство жилья для коренного народа Эссекибо
Мир
Советник Нетаньяху исключил вариант возвращения Аббасу Газы
Мир
В США одобрили возможную продажу Германии торпед на $300 млн
Мир
Карлсон заявил об угрозах главы Пентагона конгрессменам
Экономика
Продажу ювелирных изделий перед Новым годом хотят упростить
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –15 градусов в Москве 8 декабря
Мир
В Британии протестующие сорвали работу четырех оружейных заводов
Мир
Байден в разговоре с Нетаньяху подчеркнул важность создания гумкоридоров в Газе
Мир
Турция провела испытания сверхзвуковой ракеты IHA-122
Мир
США продолжат введение новых мер из-за насилия в отношении палестинцев
Общество
Россельхознадзор выявил поставки опасной продукции в сады и школы
Мир
Блинкен сообщил о тратах 90% помощи Украине в самих США
Общество
В Совбезе РФ предупредили о рассеивании мин ВСУ после шторма в Черном море
Мир
В США законодатели внесли $300 млн помощи Украине в проект на 2024 год

В Германии предрекли появление теневого канцлера

Focus: проблемы с бюджетом сделают главу минфина ФРГ теневым канцлером
0
Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственные денежные средства ввиду срыва согласования бюджета на 2024 год окажутся под управлением ведомства министра финансов Кристиана Линднера, который может стать теневым канцлером вместо Олафа Шольца. Об этом 7 декабря сообщило издание Focus.

«В результате [отсутствия вовремя согласованного бюджета на 2024 год] Кристиан Линднер становится, так сказать, теневым канцлером. Как министр финансов он теперь может решать, на какие проекты министерств еще есть деньги», — говорится в публикации.

Следовательно, продолжили в издании, в распоряжении главы минфина окажется дальнейшая судьба таких проектов, как, например, базовое пособие на детей. Отмечается, что данная ситуация не затронет лишь таких обязательств государства, как выплата зарплаты госслужащим, пенсий и пособий гражданам.

По мнению издания, маловероятно, что Линднер в полной мере воспользуется предоставленной ему возможностью, а Шольц — своей властью канцлера для предотвращения данного сценария, так как подобные действия «коалиция вряд ли переживет».

Обозреватели предположили большую вероятность того, что кабмин из-за невозможности в срок согласовать бюджет придет к единому политическому решению до конца года. Издание Focus со ссылкой на информацию Bild также добавило, что для решения данной проблемы канцлер Шольц, министр экономики Роберт Хабек и Линднер в пятницу, 8 декабря, начнут новый раунд переговоров.

Нажали на тормоз: как суд спровоцировал бюджетный кризис в Германии
Консервативным силам ФРГ не нравится наращивание госдолга

7 декабря немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на управляющего директора парламентской группы Социально-демократической партии Германии (СДПГ) Катю Маст сообщило, что в текущем 2023 году в ФРГ не смогли вовремя согласовать бюджет на 2024 год. Маст в послании членам парламентской группы СДПГ, которое есть в распоряжении издания, указала, что канцлер Германии Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер еще не смогли завершить свои интенсивные дискуссии на эту тему.

При этом на дальнейшие обсуждения в этом году времени нет, а значит, временное управление бюджетом вступает в силу с начала года до фактического его принятия.

Ранее, в конце ноября, Шольц выступил на тему поиска выхода из бюджетного кризиса, охватившего страну. В своем выступлении канцлер ФРГ заверил, что, несмотря на миллиардные дыры в бюджете, его коалиция будет придерживаться курса модернизации Германии, и предупредил граждан об угрозе мер жесткой экономии. Премьер-министр Баварии, глава оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер, комментируя выступление Шольца, заявил, что правящая в Германии коалиция не способна справиться с государственным кризисом в стране, и призвал к проведению досрочных выборов.

При этом 25 ноября Зедер указал на серьезный государственный кризис внутри Германии. Он отметил, что правительство ФРГ полностью изжило себя, а необходимость в переменах очевидна.

Газета The Wall Street Journal 21 ноября сообщила, что Германии придется выбирать между финансовой помощью Украине и поддержкой экономики своей страны из-за заморозки госрасходов до конца года.

Между тем 22 ноября журнал Focus опубликовал результаты соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года. Лишь 24% немецких граждан верят в канцлера и его возможности сделать что-либо значимое для борьбы с кризисом. Кроме того, 46% граждан выступают за проведение новых выборов в стране.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023