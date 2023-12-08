Украинские СМИ сообщили о пяти взрывах в Харькове

Пять взрывов прозвучали в Харькове на Украине. Об этом 8 декабря сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Харькове прозвучала серия взрывов», — написал телеканал в своем Telegram-канале.

Сообщается, что после серии взрывов в области объявлена воздушная тревога. Глава Харьковской ОВА Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях.

Подробности произошедшего не приводятся.

Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее, 7 декабря, взрывы раздались в Хмельницкой области на западе Украины. По данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе объявлялась воздушная тревога.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.