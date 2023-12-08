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Биолог назвала помогающие в борьбе с раком продукты

Биолог Мальцева назвала продукты, которые могут помочь в борьбе с раком
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Употребление некоторых продуктов питания может способствовать профилактике и лечению онкологических заболеваний. Об этом в интервью радио Sputnik 8 декабря рассказала биолог-генетик Ирина Мальцева.

В качестве примера специалист назвала семь «чемпионов» в лечении и профилактике рака молочной железы.

«Разные опухоли имеют разные отношения с теми продуктами, которые иногда называют онкопротекторами. Если говорить о процентах, то, наверное, лучше всего корректируется с помощью питания рак молочной железы. До 70% повышается эффективность борьбы с этим заболеванием», — рассказала Мальцева.

К таким «чемпионам», помогающим в лечении этого онкозаболевания, она отнесла зеленый чай, морковь, сельдерей, укроп, черный виноград, апельсин и брокколи.

«За счет содержания особых фитонутриентов эти продукты могут препятствовать образованию или развитию опухолей», — пояснила эксперт.

Кроме того, Мальцева добавила, что в качестве профилактики глиомы, то есть злокачественной опухоли, поражающей головной мозг, может помочь правильное соотношение жирных кислот в пище. Она отметила еще и использование грибов в рационе, которые также помогают при лечении некоторых онкозаболеваний.

«Различные виды рака на стадии метастазирования могут быть остановлены с помощью грибов. Речь идет об их лекарственных видах: шиитаке, майтаке, трамета, кордицепс. За счет бета-глюканов они могут «дырявить» опухолевые клетки и разрушать опухоль», — отметила специалист.

В заключение она подчеркнула, что пациенту, страдающему какими-либо заболеваниями, включая онкологические, необходимо обсуждать состав своего рациона с врачом.

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Ранее, 13 ноября, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям», что регулярное употребление промышленных мясных изделий повышает риск развития колоректального рака. К мясным изделиям, повышающим риск развития рака, относят сосиски и сардельки, колбасы и ветчину, а также всевозможные копченые, вяленые или иным способом консервированные продукты, приготовленные из красного мяса (свинины, говядины и пр.), пояснила специалист.

Вред, по словам Кашух, обусловлен содержанием ряда веществ, среди которых наиболее изучены консерванты (в частности, нитраты и нитриты). Их добавляют, чтобы предотвратить размножение бактерий и придать продукции аппетитный розовый цвет. Однако в процессе приготовления эти вещества могут превращаться в канцерогенные соединения — нитрозамины.

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