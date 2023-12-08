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В Германии заявили о возможности Венгрии повлиять на оказание помощи ВСУ

Zeit: союзник Путина Виктор Орбан поставит ультиматум ЕС и Украине
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может повлиять на оказание Евросоюзом (ЕС) помощи Украине. Об этом 7 декабря пишет обозреватель немецкой газеты Zeit Ульрих Ладурнер.

Он отметил, что Орбан поддерживает прекрасные отношения с президентом России Владимиром Путиным, а также считает, что «политика ЕС в отношении Украины является фундаментальной ошибкой».

«Орбан не просто игрок. Он — человек, который хочет изменить ЕС», — подчеркнул в публикации Ладурнер.

Обозреватель также обратил внимание на то, что Орбан всё еще угрожает ЕС, так как там считают, что для Брюсселя поддержка Киева стала «экзистенциальной необходимостью».

Премьер-министр Венгрии в состоянии «угрожать» ЕС применением права вето на оказание помощи Киеву. К этой мере Орбан может прибегнуть, если его призывы к стратегической дискуссии о расширении Евросоюза проигнорируют.

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Ранее, 4 декабря, Еврокомиссия (ЕК) не согласилась с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необоснованности предложения начать в декабре переговоры о вступлении Украины в ЕС. Представитель ЕК Ана Пизонеро заявила, что страна проделала большую работу по выполнению требований для начала переговоров.

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