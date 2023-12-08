Военные ВС РФ продемонстрировали слаженную работу на артемовском направлении

Российские военнослужащие продолжают уничтожать боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По словам корреспондента, как разведка, так и артиллерия Вооруженных сил (ВС) России демонстрируют грамотную и слаженную работу.

«От выявленной цели до команды «Огонь!» прошло чуть больше пяти минут», — отметил Кулага.

На кадрах также виден момент подготовки военнослужащими ВС РФ перехвата запущенного противником беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Российские военные незамедлительно заняли позиции для уничтожения аппарата, оставаясь при этом незамеченными. Однако погодные условия помешали дронам прицельно атаковать, удара так и не последовало.

Ранее, 7 декабря, Денис Кулага показал работу артиллеристов-реактивщиков ВС РФ на артемовском направлении. Корреспондент подчеркнул, что российская артиллерия активно отражала удары ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Уточнялось, что в результате атаки очередная группа украинских боевиков попала в плен.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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