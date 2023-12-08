Блинкен объяснил свою реакцию на слова Байдена о диктаторе Си Цзиньпине

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил усталостью свою реакцию на слова президента Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом 7 декабря сообщила газета Politico.

«Я склонен сказать, что у нас был действительно долгий день, очень важный и интенсивный разговор с Китаем. Моя шея немного затекла. И знаете, такое случается», — приводит издание объяснение главы американского Госдепа, которое он дал журналистам в программе «Король Чарльз» на CNN.

Кроме того, в газете добавили, что этот видеоролик с Блинкеном, который якобы поморщился после грубого высказывания Байдена о Си Цзиньпине, сразу же стал вирусным.

Ранее, 15 ноября, президент США Джо Байден заявил, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать диктатором. Такое мнение он высказал на пресс-конференции после встречи с китайским лидером на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

На следующий день сообщалось, что американский госсекретарь Энтони Блинкен негативно отреагировал на такие слова американского лидера. Сообщалось, что было видно, как Блинкен «выглядел ошеломленным». Он в момент слов Байдена о диктаторе резко нахмурился и отвернулся, после чего вернул взгляд на президента и покачал головой.

Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором ранее. Например, 20 июня американский лидер высказался таким образом в связи со сбитым военными в небе над Южной Каролиной китайским аэростатом.