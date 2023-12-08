Американский сенатор отметил высокий риск терактов в США из-за поддержки Израиля

Оказываемая Вашингтоном помощь Тель-Авиву в палестино-израильском конфликте влечет за собой высокий риск терактов в США. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в ходе встречи с журналистами.

«Я никогда еще не был встревожен совершением террористической атаки на нашу страну [США] больше, чем в настоящее время», — подчеркнул он.

Как добавил Грэм, не его одного в американском обществе беспокоит ситуация с уязвимостью безопасности внутри США, с которой столкнулась страна из-за оказываемой Израилю поддержки в конфликте с Палестиной.

30 ноября сообщалось, что американские дипломаты на Ближнем Востоке указали Вашингтону на угрозу репутации страны в регионе из-за позиции по палестино-израильскому конфликту. Как отмечалось, опасения среди сотрудников Госдепартамента еще не привели к массовым отставкам, но существует мнение, что подход администрации президента США Джо Байдена к конфликту в Газе должен быть более сбалансированным, сказал один из нынешних чиновников ведомства.

Ранее, 29 ноября, Пентагон заявил о недостатке средств для наращивания сил на Ближнем Востоке. Военные на данный момент действуют в рамках временного финансирования, которое замораживает расходы на уровне предыдущего года. А поскольку передвижение войск на Ближнем Востоке не было запланировано, Пентагону пришлось изъять деньги из существующих счетов операций и технического обслуживания.

До этого, 6 ноября, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США отправили атомную подлодку класса «Огайо» на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе и сдерживания эскалации палестино-израильского конфликта.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.