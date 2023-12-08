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Мадуро одобрил строительство жилья для коренного народа Эссекибо

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Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро одобрил строительство жилья для представителей коренных народов бассейна реки Эссекибо, территорию в приграничной с Гайаной зоне. Об этом в четверг, 7 декабря, он заявил в ходе телеэфира, посвященного строительству.

«Я одобрил проект, представленный мне министерством народной власти, о начале строительства 120 домов в Сан-Мартин-де-Турумбан на берегу реки Куюни для венесуэльского эссекибанского народа», — уточнил он.

По словам венесуэльского лидера, в Тумеремосе, где планируется разместить будущую администрацию региона Эссекибо, уже подбирают помещение для паспортного стола, который займется выдачей документов коренным жителям региона.

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Ранее, 6 декабря, Мадуро сообщил о мобилизации вооруженных сил страны и объявил о присоединении Эссекибо, который фактически является территорией соседней Гайаны. По предварительным данным, Мадуро уже назначил временного руководителя данного региона — генерал-майора Алексиса Родригеса Кабельо.

В начале ноября президент Венесуэлы объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны. На фоне этого заявления 29 ноября Бразилия решила усилить охрану северной границы.

Позднее, 3 декабря, в Венесуэле завершился референдум, касающийся спорной территории Гайана-Эссекибо. Регион занимает три четверти территории Гайаны и чрезвычайно богат нефтью. На референдуме жители Венесуэлы проголосовали за вхождение в страну спорного региона.

Комментируя итоги референдума, заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов в разговоре с «Известиями» усомнился в эскалации между Венесуэлой и Гайаной. Он заметил, что референдум был проведен скорее для сплочения нации и вряд ли поспособствует эскалации в регионе.

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.

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