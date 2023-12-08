В США одобрили возможную продажу Германии торпед на $300 млн

Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи Германии торпед MK-54 на сумму $300 млн. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщили на сайте Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США.

«Сегодня Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности предоставило необходимые сертификаты, уведомляющие конгресс [США] о возможной продаже <…> Общая стоимость данной инициативы оценивается в $300 млн», — отмечается в сообщении.

Указывается, что правительство Германии запросило закупить до 80 торпед MK-54, вместе с которыми должны прилагаться запасные части и необходимое техническое оборудование.

Ранее в этот день агентство Bloomberg передало, что США могут столкнуться с нехваткой вооружений в случае возникновения конфликта, так как продают, предоставляют в долг или дарят оружие союзникам во всем мире. Как отмечалось в материале, Белый дом сам сокращает запасы артиллерийских снарядов и других вооружений, которые могут понадобиться ему в случае войны. Кроме того, указывалось, что противники Вашингтона могут следить за данной ситуацией, чтобы «воспользоваться возможностью — слабостью США или нехваткой вооружений».