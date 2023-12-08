В Москве до 2026 года появятся семь новых пешеходных мостов

В Москве построят семь новых пешеходных мостов до 2026 года. Об этом в четверг, 7 декабря, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам чиновника, это будут мосты через Москву-реку и реку Яузу. Объекты находятся в проектировании и строительстве. Мосты упростят перемещения людей, которые живут и работают на разных берегах, а также сделают город еще более удобным.

Готовность моста через Нагатинский затон составляет 15%, его длина 220 м. Специалисты в настоящее время ведут установку опор, сообщает «Москва 24».

Мост длиной в 300 м через реку Яузу около МГТУ имени Баумана построен на 19%, пишет RT. Сейчас там проводят армирование плиты и собирают металлический пролет.

Кроме этого, на 60% уже готов мост через Водоотводный канал, где сейчас строители возводят защитную стенку. Протяженность моста составляет 58 м, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо того, на стадии проектирования находятся еще четыре сооружения, два из которых через затон Новинки, а еще два — через Мневниковскую пойму, отмечает телеканал «360».

6 декабря заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве завершили работы по устройству конструкций пролетного строения нового моста через реку Битцу. Строение входит в состав участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

В конце ноября Сергей Собянин сообщил, что за последние 12 лет в городе построили 31 автомобильный мост. В этом году запустили движение по трем из них, сообщает телеканал «Звезда».