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Сдавшийся в плен украинский снайпер рассказал об уничтожении всего его взвода

Сдавшийся в плен украинский снайпер рассказал, как уничтожили весь его взвод
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Сдавшийся в плен военным армии РФ морской пехотинец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Мирончук 8 декабря рассказал «РИА Новости» о больших потерях украинской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Согласно его заявлению, военнослужащие ВСУ, которые высаживаются на левом берегу Днепра, уничтожаются целыми взводами.

«Двухсотые» (убитые. — Ред.) и много «трехсотых» (раненых. — Ред.). Очень мало [осталось], нас почти всех перебили. Мой, получается, взвод весь перебили. Я один из взвода, получается, остался», — сказал пленный.

Мирончук был снайпером 36-й бригады морской пехоты ВСУ, он сдался в плен военнослужащим российской группировки войск «Днепр» на левобережье Херсонской области в начале декабря 2023 года.

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Накануне, 7 декабря, пленный военнослужащий 17-й бригады ВСУ Артем Слабченко рассказал, что украинские военные, находящиеся на линии соприкосновения, не получают помощь от волонтеров, так как она остается там же, «где и командиры». Видео опубликовало Минобороны РФ.

Кроме того, 5 декабря заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Купол рассказал, что группа из 25 военнослужащих ВСУ, пожелавшая сдаться в плен российским солдатам, была ликвидирована силами своей же артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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