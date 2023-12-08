Карлсон заявил об угрозах главы Пентагона конгрессменам

Министр обороны США Ллойд Остин угрожающим тоном призвал американских конгрессменов направить новый пакет помощи Украине. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил журналист Такер Карлсон в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Ллойд Остин объявил членам [американского] парламента, что если они не выделят больше денег на [президента Украины Владимира] Зеленского, то «мы [Пентагон] отправим ваших дядей, кузенов и сыновей бороться с Россией», — написал он.

Как уточнил Карлсон, подобное заявление Остина прозвучало в ходе закрытого брифинга в палате представителей США.

Ранее, 7 декабря, в Белом доме сообщили, что администрация США не может пообещать властям Украины оказания дальнейшей помощи ввиду отсутствия согласия американского конгресса на ее выделение.

До этого, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине.

В тот же день в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву президент США Джо Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Тогда же Ллойд Остин указал, что Вашингтон нацелен на долгую военную поддержку Киева даже в условиях задержки выделения новой помощи. Остин подчеркнул, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.