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Расчеты САУ «Акация» поразили цели ВСУ в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие ВС РФ самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» продолжают выполнять боевые задачи по поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Их работу показал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Пушка САУ «Акация» мощная, громкая, внушительная, по размерам 152 мм, она работает по всем целям противника, отмечает корреспондент.

«В любую погоду работаем и в дождь, туман и в снег. Работаем мы и только потом идут уже пехота и танки», — рассказал командир орудия с позывным Лиман.

Во время съемки по рации экипажу САУ передали цель, поэтому военнослужащие должны были оперативно провести размаскировку и выдвигаться на огневую позицию.

«Много техники подбили нашим расчетом: два Abrams, Leopard и много броневой техники натовской», — поделился с нашим корреспондентом старший наводчик с позывным Горец.

Он добавил, что техника ВСУ не такая грозная, работу украинских боевиков усложняют погодные условия.

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Ранее, 7 декабря, Минобороны России сообщило, что расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) под командованием сержанта Алексея Зеленина уничтожил минометные расчеты, бронемашины и личный состав украинской армии. По информации ведомства, действуя грамотно и смело, сержант Зеленин вывел установку с подчиненным расчетом на запасную огневую позицию, обеспечив дальнейшее успешное выполнение боевой задачи по уничтожению украинских националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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