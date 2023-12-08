Путин предложил страховать инвестиционные счета россиян наравне с вкладами

В России планируют начать страховать долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Такие средства граждан в объеме до 2,8 млн рублей будут застрахованы государством, то есть их возврат будет гарантирован», — уточнил Путин.

Он добавил, что с 1 января 2024 года будет запущен новый инструмент долгосрочных сбережений граждан. Речь идет о добровольных накоплениях в негосударственных фондах. Сумма страхового покрытия в этом случае может составить столько же, сколько и по банковским вкладам — 1,4 млн рублей.

7 декабря сообщалось о выступлении Владимира Путина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». В ходе своего выступления глава государства затронул актуальные тенденции экономики современной России, а также оценил, как РФ справляется с возникающими вызовами в условиях санкций и спрогнозировал глобальные перемены в миропорядке.