Путин назвал динамику отношений РФ и Ирана «очень хорошей»

Отношения России и Ирана имеют хорошую динамику развития. Об этом 7 декабря заявил президент России Владимир Путин.

Путин во время встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси отметил, что двусторонние отношения «развиваются очень хорошо».

«В прошлом году товарооборот вырос на 20%, достиг хороших результатов», — добавил Путин.

Также глава государства сообщил, что планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС в конце года.

Путин отметил, что к концу года планирует подписать соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, так как это создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия.

Раиси 7 декабря прибыл в РФ на переговоры с российским коллегой для обсуждения конфликта на Ближнем Востоке, а также политического и торгово-экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.