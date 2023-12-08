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Байден в разговоре с Нетаньяху подчеркнул важность создания гумкоридоров в Газе

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул необходимость создания гуманитарных коридоров в секторе Газа. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент [США] подчеркнул острую необходимость защиты гражданских лиц и отделения гражданского населения от [палестинского радикального движения] ХАМАС, в том числе с помощью коридоров, которые позволят людям безопасно перемещаться из определенных районов боевых действий», — говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

Кроме того, американский лидер подчеркнул важность обеспечения непрерывного потока гуманитарной помощи в сектор Газа и приветствовал недавнее решение Израиля по поводу увеличения поставок топлива на территорию анклава. Байден добавил, что «срочно требуется гораздо больше помощи по всем направлениям».

Американский лидер снова возложил ответственность за срыв гуманитарной паузы на ХАМАС, в частности, объяснил окончание временного перемирия отказом палестинских боевиков освободить оставшихся заложников из числа гражданских лиц, включая молодых женщин.

Байден подчеркнул необходимость обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста (МККК) к заложникам. Он также выразил обеспокоенность в связи с насилием в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Помимо этого, в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II. Согласно распространенному сообщению, стороны провели обсуждение по поводу возможности увеличения объемов и устойчивой доставки гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, а также договорились продолжить сотрудничество для достижения стабильного и устойчивого мира в Ближневосточном регионе.

Управа силы: Израиль не планирует возобновлять переговоры с ХАМАС
И намерен добиваться возвращения заложников военным путем

Ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон планирует ввести новые меры в отношении тех, кто усугубляет непростую ситуацию с жителями Палестины. По его словам, осуществление США подобных шагов направлено на пресечение противоправных действий экстремистски настроенных лиц в отношении жителей Палестины.

6 декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон обсуждает со своими партнерами возможное размещение международных сил безопасности в секторе Газа. Как отметил Миллер, США заинтересованы в обеспечении безопасности палестинцев, находящихся в Газе.

В тот же день верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стала катастрофической. Тюрк подчеркнул, что сейчас 1,9 млн из 2,2 млн жителей палестинского анклава были вытеснены в «постоянно уменьшающиеся и чрезвычайно перенаселенные места на юге Газы в антисанитарных и нездоровых условиях».

Ранее, 5 декабря, начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильские военные начали третью фазу наземной операции в секторе Газа, армия окружает город Хан-Юнис на юге анклава.

Накануне, 4 декабря, ЦАХАЛ призвала жителей Хана-Юниса эвакуироваться в окрестности города Рафах на границе с Египтом. Официальный представитель военных Авихай Эдри напомнил, что армия возобновила активные действия против палестинского движения ХАМАС и других «террористических организаций в анклаве».

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении условий сделки по освобождению заложников и режима прекращения огня. Режим прекращения огня, сопровождавшийся поэтапным освобождением заложников, соблюдался сторонами ровно неделю. За это время ХАМАС и ЦАХАЛ обменялись более чем 200 заложниками, однако, по израильским официальным данным, в анклаве всё еще удерживаются 136 похищенных израильтян и иностранных граждан.

Кроме того, в этот же день исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что с 7 октября в Газе погибли более 5,3 тыс. детей. Она также призвала стороны конфликта обеспечить защиту детей и оказание им помощи в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву. В конце ноября Рассел назвала сектор Газа самым опасным для детей местом в мире. Она подчеркнула, что наблюдение за военным конфликтом невозвратно влияет на детей и приводит к нарушениям в их развитии.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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