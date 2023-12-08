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Турция провела испытания сверхзвуковой ракеты IHA-122

Турецкая компания Baykar провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты IHA-122
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Фото: Global Look Press/Martin Siepmann
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Турецкая авиастроительная компания Baykar впервые успешно испытала сверхзвуковую ракету IHA-122. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщила компания-разработчик ракеты Roketsan в соцсети X (бывш. Twitter).

«Сверхзвуковая ракета IHA-122, впервые выпущенная с [БПЛА Bayraktar] Akinci, точно поразила цель», — говорится в сообщении.

Как уточнила компания Baykar в той же социальной сети, поражение цели ракетой IHA-122 произошло на расстоянии 55 км от точки запуска.

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В середине августа Турция успешно запустила в космос зондирующую ракету для вывода на орбиту микроспутников со стартовой площадки в Игнеаде. Отмечалось, что основные системы ракеты, в том числе критически важные, были также разработаны турецкой корпорацией Roketsan.

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