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Украина ушла на второй план в политических дебатах в США накануне выборов

RS: Украина ушла на второй план в политических дебатах в США накануне выборов
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Украина ушла на второй план в политических дебатах накануне выборов президента в США. Об этом 7 декабря сообщило издание Responsible Statecraft (RS).

«После $130 млрд американских налогоплательщиков с 2022 года экономика Украины находится в таком состоянии, что Запад вынужден ее поддерживать», — сообщил один из авторов издания.

Кроме того, Североатлантический альянс планирует увеличить поставки вооружения, которого в данный момент у страны дефицит.

Журналисты также добавили, что во время президентских дебатов республиканцев украинскому вопросу была уделена всего пара минут.

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
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В этот же день сообщалось, что в Белом доме отказались обещать Украине дальнейшую помощь США ввиду отсутствия согласия американского конгресса на ее выделение.

6 декабря сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. Политолог-американист Малек Дудаков на следующий день, 7 декабря, отметил, что Республиканская партия США использует вопрос дополнительной помощи Украине в качестве рычага давления на демократов. Он предположил, что процесс обсуждений может затянуться до середины января. Американист считает, что помощь Киеву будет уже в меньшем объеме, чем запрашивает администрация президента США Джо Байдена, следовательно, республиканцы и демократы будут долго идти к компромиссу.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин указал, что Вашингтон нацелен на долгую военную поддержку Киева даже в условиях задержки выделения новой помощи. Остин подчеркнул, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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