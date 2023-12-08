Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –15 градусов в Москве 8 декабря
Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до –15 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 8 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –15…–13 градусов. Ночью ожидается до –18.
В Московской области прогнозируют –18…–13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –21.
Ожидается восточный ветер со скоростью 3–8 м/c, ночью скорость вырастет до 11 м/c.
Атмосферное давление составит 765–766 мм ртутного столба.
Ранее, 6 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что начавшаяся в Москве зима будет сопровождаться резкими перепадами температуры.
5 декабря Вильфанд предупредил, что морозная погода на большей части России продлится по меньшей мере до конца недели. В тот же день в Москве и области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры.