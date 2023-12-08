Стали известны подробности нападения на перевозчика денег в Москве

Неизвестные напали в четверг, 7 декабря, на перевозчика денег на юге Москвы, отобрав у него сумку с деньгами. Об этом 8 декабря сообщил корреспондент «Известий».

Отмечается, что автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, обнаружили брошенным недалеко от места преступления. Предполагается, что за машиной пострадавшего следили давно.

Точная сумма причиненного ущерба уточняется.

О происшествии стало известно вечером 7 декабря. Злоумышленники на легковом автомобиле марки Audi заблокировали движение автомобиля Mazda недалеко от станции метро «Шипиловская», после чего произвели несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия в сторону водителя и скрылись с места происшествия.