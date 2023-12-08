США продолжат введение новых мер из-за насилия в отношении палестинцев

Вашингтон планирует ввести новые меры в отношении тех, кто усугубляет непростую ситуацию с жителями Палестины. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Как стало известно, на этой неделе США реализовали действия по введению визовых ограничений в отношении лиц, которые несут ответственность [за насилие над палестинцами]. И, если это будет необходимо, мы [власти США] предпримем дальнейшие меры», — указал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Как отметил Блинкен, осуществление Вашингтоном подобных шагов направлено на пресечение противоправных действий экстремистски настроенных лиц в отношении жителей Палестины.

6 декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон обсуждает со своими партнерами возможное размещение международных сил безопасности в секторе Газа. Как отметил Миллер, США заинтересованы в обеспечении безопасности палестинцев, находящихся в Газе.

Ранее, 5 декабря, американский Госдепартамент сообщил, что США ввели визовые ограничения против израильских поселенцев, которые участвовали в актах насилия над палестинцами на Западном берегу реки Иордан. Как уточнялось, лица, против которых введены меры, незаконно ограничивают доступ мирного населения к жизненно важным услугам и предметам первой необходимости.

В тот же день начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильские военные начали третью фазу наземной операции в секторе Газа, армия окружает город Хан-Юнис на юге анклава.

4 декабря ЦАХАЛ призвала жителей Хана-Юниса эвакуироваться в окрестности города Рафах на границе с Египтом. Официальный представитель военных Авихай Эдри напомнил, что армия возобновила активные действия против палестинского движения ХАМАС и других «террористических организаций в анклаве».

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении условий сделки по освобождению заложников и режима прекращения огня. Режим прекращения огня, сопровождавшийся поэтапным освобождением заложников, соблюдался сторонами ровно неделю. За это время ХАМАС и ЦАХАЛ обменялись более чем 200 заложниками, однако, по израильским официальным данным, в анклаве всё еще удерживаются 136 похищенных израильтян и иностранных граждан.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.