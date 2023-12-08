Советник Нетаньяху исключил вариант возвращения Аббасу Газы

Палестинская автономия не будет контролировать сектор Газа в послевоенный период, поскольку до сих пор не осудила действия ХАМАС 7 октября. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Палестинская автономия и ее руководство до сих пор не осудило резню. Хуже того — палестинский МИД опубликовал заявление, в котором говорилось, что это израильские военные сами убили участников фестиваля 7 октября», — заявил он.

По его словам, в Израиле точно не могут сказать, кто будет управлять анклавом после войны, но при этом можно с уверенностью утверждать: ни ХАМАС, ни ФАТХ там не будут. Сектор Газа же планируется максимально обезопасить, чтобы избежать повторения событий «черной субботы».

«В Израиле открыто говорят о том, что планируется создать буферную зоны, чтобы огородить нашу страну от той власти, которая будет находиться в секторе Газа после того, как мы уничтожим ХАМАС», — добавил он.

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