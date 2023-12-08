Стрим-преступления могут стать отягчающим обстоятельством по УК РФ

В Госдуму внесли законопроект, который признает онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту отметили, что проведение таких стримов «значительно повышает общественную опасность этих деяний».

Изменения предлагается внести в ст. 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»), дополнив ее пунктом о совершении умышленного преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях. Также стримы, демонстрирующие насилие, добавлены еще в 10 статей кодекса, среди которых «Убийство», «Побои» и «Похищение человека».

Законопроектом предлагается ввести дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за проведение треш-стрима.

Ранее в этот день сообщалось, что в Государственную думу внесли пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Отмечается, что из-за треш-стримеров будет усилена уголовная ответственность за совершение 10 преступлений, ведь зрителями таких трансляций чаще всего становятся люди с несформировавшейся психикой и дети. Публичная демонстрация убийства, к примеру, будет наказываться лишением свободы от 8 до 20 лет.