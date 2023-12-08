Фильм Твердовского-младшего «Панические атаки» получил главный приз «Зимнего-2023»

Картина Ивана Твердовского-младшего «Панические атаки» стала лауреатом II Российского кинофестиваля авторского кино «Зимний», передает корреспондент «Известий». Всего в конкурсе участвовали восемь фильмов.

«Спасибо Минкультуры РФ. Когда разрушилась наша копродукция с Норвегией, мы думали, что фильм просто не сможет состояться. И нам выделили еще одну субсидию, чтобы мы фильм этот сделали», — сказал режиссер во время церемонии закрытия фестиваля.

Ранее другой фильм режиссера, «Зоология», получил спецприз Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Ряд фильмов победителя продюсирует программный директор «Зимнего», Наталья Мокрицкая. Но фильм-лауреат продюсировала не она, а Катерина Михайлова.

Лучшим режиссером стал якутский режиссер Николай Корякин, причем фильм «Тимир», с которым он оказался в программе фестиваля — его профессиональный дебют. Приз за лучший сценарий достался Татьяне Загдай: на основе ее пьесы Александра Лупашко сняла «Танцуй, селедка!» с Александрой Бортич в главной роли. Звание лучшей актрисы получила Полина Цыганова, дочь актера Евгения Цыганова, за роль в фильме Ильи Михеева «110».

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