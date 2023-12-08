Памфилова сообщила об обсуждении участия наблюдателей из недружественных стран в выборах

Россия не собирается отказываться от международных наблюдателей во время президентских выборов. При этом вопрос об участии тех иностранцев, которые в том числе явно собираются дискредитировать голосование, еще будет обсуждаться. Об этом «Известиям» заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Нам предстоит также в ближайшее время подготовить порядок деятельности международных наблюдателей. Мы от них не отказываемся. Надеемся, что из многих стран, с которыми у нас прекрасные отношения, приедут и оценят по достоинству то, как будут проходить наши выборы», — заявила Памфилова.

Также «Известия» спросили главу ЦИК о возможности работы иностранных наблюдателей из недружественных стран для освещения президентских выборов.

«Мы сейчас продумываем механизмы того, как быть в разных случаях. [Например], по поводу тех, кто едет откровенно по уже заранее написанным докладам дискредитировать выборы. Будем думать», — объяснила «Известиям» Элла Памфилова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Голос без Америки: приезд на выборы наблюдателей из недружественных стран под вопросом