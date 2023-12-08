Названо число ожидающих эвакуации из сектора Газа россиян

Примерно 100 человек из российского списка находятся в ожидании эвакуации из сектора Газа. Об этом 7 декабря сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

«Ожидают порядка 100 россиян и палестинцев — членов их семей», — сказала она в ответ на вопрос о количестве ожидающих эвакуации россиян.

Зарипова подчеркнула, что среди этих 100 человек нет раненых.

«По нашей информации, [раненых] нет. Если, конечно, не считать психологические травмы в нынешней ситуации», — добавила она.

Ранее в этот день самолет Ил-76 МЧС России с 68 гражданами РФ и членами их семей, которых эвакуировали из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Отмечалось, что прибывших обеспечивают теплой одеждой, питанием и предметами первой необходимости. Для них организовано информационное, психологическое и медицинское сопровождение. Среди эвакуированных 31 ребенок.

6 декабря из сектора Газа через пункт пропуска «Рафах» на границе с Египтом вышли более 50 россиян и членов их семей. Как следует из опубликованного МЧС видео, сотрудники содействуют вышедшим из сектора Газа в оформлении документов. Детям спасатели дают игрушки и книги.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Россию прибыли 883 эвакуированных из сектора Газа россиянина из приблизительно 1100 обратившихся за помощью. По словам дипломата, выездная группа МИД РФ совместно с МЧС и другими ведомствами помогла людям в прохождении пограничного и миграционного контроля.

Первый в декабре спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей приземлился в ночь на вторник, 5 декабря, в аэропорту Домодедово. Накануне их вывели из анклава через «Рафах». По данным МЧС, среди них 30 детей.

3 декабря в оперативный штаб МЧС РФ в Каире прибыла новая группа россиян, эвакуированных из анклава. Один из граждан выразил благодарность за оказанную помощь.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.