При обстреле поселка в Горловке погиб 13-летний мальчик

При обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб 13-летний мальчик. Об этом 7 декабря сообщил глава города Иван Приходько.

Он добавил, что украинские военные совершили прямое попадание в дом, в котором находился мальчик.

«В результате обстрела поселка шахты «Кочегарка» со стороны украинских нацистов погиб 13-летний мальчик», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Накануне, 6 декабря, Приходько также сообщил, что в Горловке в результате обстрела со стороны украинской армии шесть мирных жителей получили ранения. В этот же день Приходько сообщил, что ВСУ обстреляли детский сад в Горловке. Уточнялось, что в результате обстрела были ранены три мирных жителя.

5 декабря в представительстве республики в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Горловки по адресу: улица Артема, 14, погиб местный житель 1978 года рождения, а также был ранен мужчина 1985 года рождения.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».