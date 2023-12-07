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Перевозчику денег отстрелили ухо на юге Москвы

Неизвестные напали на перевозчика денег у метро на юге Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Неизвестные напали на перевозчика денег на юге Москвы и отстрелили ему ухо. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что злоумышленники на легковом автомобиле марки Audi заблокировали движение автомобиля Mazda, после чего произвели несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия в сторону водителя и скрылись с места происшествия.

Информация о том, удалось ли им отобрать у пострадавшего деньги, уточняется.

Нападение было совершено недалеко от станции «Шипиловская» Люблинско-Дмитровской линии.

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Ранее, 30 ноября, сообщалось о нападении на человека в Норильске. Неизвестный мужчина напал на пенсионера в подъезде жилого дома в Норильске, что стало уже третьим подобным инцидентом в городе.

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