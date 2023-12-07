Песков сообщил о завершении пятичасовых переговоров Путина и Раиси

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси завершили переговоры в Кремле. Об этом вечером 7 декабря сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что встреча лидеров двух государств продлилась более пяти часов.

«Да, завершились», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, Песков добавил, что в ходе переговоров поднимались как двусторонние, так и международные темы. В том числе Путин и Раиси обсуждали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее в этот же день Раиси прибыл в РФ на переговоры с российским коллегой для обсуждения конфликта на Ближнем Востоке, а также политического и торгово-экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.

На встрече с коллегой Путин указал, что товарооборот России и Ирана достиг почти $5 млрд, только за прошлый год он вырос на 20%. Отношения между государствами развиваются очень хорошо, продолжается сотрудничество в сфере энергетики и образования.