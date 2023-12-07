Самый большой каток начали заливать в Тамбове

В Тамбове приступили к заливке льда на самом большом городском катке — в парке Дружбы за Тезиковым мостом. Подготовить площадку для активного отдыха горожан позволила устойчивая морозная погода, сообщил глава администрации областного центра Максим Косенков.

При стабильной отрицательной температуре воздуха и отсутствии механических повреждений нужной толщины покрытия удастся добиться к середине следующей недели. Рядом с катком также установят скамейки, урны, оборудуют освещение и организуют музыку.

«Важно не количество, а качество льда. Впрочем, очень многое зависит и от самих жителей, особенно от молодежи. Было бы здорово, если площадки во микрорайонах после того, как городские службы зальют катки, взяли под опеку сами жители», — написал Косенков в своем Telegram, его цитату приводит ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

По мнению главы администрации, под присмотром горожан катки послужат активному отдыху намного больше. Всего в Тамбове этой зимой планируют залить катки на 27 площадках в разных частях города.

Ранее сообщалось, что власти Тамбовской области намерены закупить 52 новых пассажирских автобуса. Они поступят в регион зимой.