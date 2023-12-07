Дистанционное обучение ввели в брянской гимназии после стрельбы

Гимназия в Брянске, в которой девочка устроила стрельбу, перейдет на дистанционное обучение. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

«Пока уроки в Пятой гимназии отменены, дети перейдут на дистанционное обучение. Завтра в Брянск из Москвы приедут психологи», — говорится в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте».

Вице-мэр Брянска Сергей Антошин встретился с руководителями всех учебных учреждений города. Он сообщил, что некоторые СМИ обвиняют в трагедии работников гимназии, однако Антошин отмечает, что в причинах случившегося предстоит разобраться.

«Гимназия была надежно защищена: все необходимые условия руководство выполнило, был получен паспорт антитеррористической безопасности. Уже несколько лет в школу категорически не пускали посторонних, работали системы видеонаблюдения и быстрого реагирования», — сообщает пресс-служба администрации.

Кроме того, в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина сообщила, что 8 декабря начнет работать служба оказания психологической помощи и поддержки для учеников, родителей и педагогов гимназии №5.

«Прием будет проводиться… с участием психологов центра экстренной психологической помощи МЧС России, педагогов-психологов Федерального координационного центра психологической службы Минпросвещения России», — сообщила Мухина.

7 декабря 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава Михаил Мурашко.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненных при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

По словам очевидцев, ситуация вызвала страх у всей школы. После начала стрельбы учителей призвали закрыть двери кабинетов изнутри, а затем эвакуироваться вместе со школьниками через запасные выходы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Соседка семьи девочки, которая открыла стрельбу в учебном заведении, сообщила в беседе с «Известиями» возможный мотив ребенка. По ее словам, причиной случившегося могла стать травля ученицы в гимназии. Учительница из брянской гимназии поделилась, что девочка была крайне замкнутой, ни с кем не общалась, в то время как ее сестра-близнец была «более живой».

Правоохранители также допросили отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.