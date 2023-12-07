В Тюмени спасли недоношенного малыша весом 510 г

В Тюмени родился недоношенный мальчик весом чуть более 500 г, медики спасли ребенка, после улучшения состояния его выписали из роддома. Об этом 7 декабря на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил департамент здравоохранения региона.

«Недоношенный мальчик весом 510 граммов родился в перинатальном центре. Врачи были вынуждены провести беременной пациентке кесарево сечение, чтобы спасти ребенка», — уточнили врачи.



Новорожденного через некоторое время перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии № 1. В первый месяц своей он пролежал 119 часов на ИВЛ и 297 часов на неинвазивной респираторной поддержке.

Пациента полностью обследовали специалисты, чтобы выявить возможные осложнения. Когда мальчик набрал вес и начал дышать сам, его выписали.

Оптимальный вес составляет от 2,4 кг, отмечает «Газета.Ru».

Во Владивостоке 27 ноября родился мальчик весом более 5 кг, его рост — 60 см. Как отметили в роддоме, такой крупный младенец редкость даже для больших родильных центров.