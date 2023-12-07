Потолок рухнул на пенсионерку в доме Корнилова в Саратове
Коммунальное происшествие в объекте культурного наследия федерального значения произошло утром в четверг, 7 декабря, в Волжском районе Саратова. Об этом ИА «Взгляд-инфо» рассказали жильцы здания-памятника.
Речь идет о двухэтажном доме Корнилова, расположенном по адресу: улица Чернышевского, 186. В 7:47 в квартире № 8 на втором этаже обрушился потолок.
В квартире проживает 68-летняя женщина. Обошлось без пострадавших. По мнению сестры пенсионерки, причиной ЧП мог стать застой воды где-то между чердаком и потолком.
Дом Корнилова — бывший особняк купца Степана Корнилова. Здание построено в первой трети XIX века по проекту губернского архитектора Г. Петрова. Корниловский особняк выделялся среди окружающей застройки размерами, качеством отделки и представительной колоннадой. В 1995 году дом включили в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения.