Нарисовавшая портрет Путина девочка Ксюша из ЛНР рассказала об истории рисунка

Девочка Ксюша из Луганской Народной Республики (ЛНР), которая нарисовала портрет президента России Владимира Путина, 7 декабря рассказала «Известиям» об истории этого рисунка.

Девочка отметила, что уже давно хотела нарисовать президента, но из-за операции ее возможности были ограничены. Поэтому Ксюша рассказала, что просто совместила три рисунка на одной картине и разукрасила ее.

«У меня к президенту очень хорошее отношение, я ему на день рождения записывала ролик с поздравлением», — поделилась девочка, также отметив, что очень хочет встретиться с российским президентом и пожать его руку.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что президент Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) получил в подарок картину, написанную девочкой ЛНР. Девочка назвала этот рисунок «Москва. Кремль. Путин». Глава государства передал девочке самые лучшие пожелания, поблагодарил за подарок и пожелал здоровья.