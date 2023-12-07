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Наследный принц Омана на встрече с Путиным призвал строить новый миропорядок

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Несправедливый миропорядок, который существует до сих пор, нуждается в кардинальном изменении, поэтому необходимо прекратить засилье Запада и строить новые отношения. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, он внимательно выслушал позицию российского лидера на пленарном заседании форума «Россия зовет!» и согласился с основными положениями, добавляет «Газета.Ru».

«<…> в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового справедливого миропорядка, экономических отношений без двойных стандартов», — сказал он.

Кроме того, наследный принц обратил внимание, что развитие ситуации в мире на данный момент говорит о необходимости создания новых механизмов для реализации торгового и экономического сотрудничества «без навязывания каких-либо идеологий, без давления со стороны третьих стран». Зиязин бен Хайсам Аль Саид поддержал Путина в том, что «необходимо создавать новые международные экономические центры». Они, согласно его словам, могут располагаться в Азии и Африке.

«А с учетом стратегического положения Ближнего Востока представляется перспективным участие этого региона в стратегических логистических и инфраструктурных проектах», — указал наследный принц.

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Российский лидер встретился с Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на полях форума ВТБ «Россия зовет!». По мнению Путина, существуют хорошие перспективы для развития сотрудничества в сфере энергетики и туризма между РФ и Оманом.

В рамках форума Путин сообщил, что система экономических отношений проходит этап коренных изменений, вызванных становлением многополярности. Россия хочет создать новую глобальную экономическую модель, которая будет основываться на честной конкуренции всех участников экономической деятельности, добавил президент.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его центральная тема «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики».

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