В Москву прибыли 68 эвакуированных из сектора Газа россиян

Самолет Ил-76 МЧС России с 68 гражданами РФ и членами их семей, которых эвакуировали из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале 7 декабря.

Отмечается, что прибывших обеспечивают теплой одеждой, питанием и предметами первой необходимости. Для них организовано информационное, психологическое и медицинское сопровождение.

Ранее в этот день сообщалось, что спецборт МЧС с россиянами вылетел из Каира. Отмечалось, что среди эвакуированных 31 ребенок.

6 декабря из сектора Газа через пункт пропуска «Рафах» на границе с Египтом вышли еще более 50 россиян и членов их семей. Как следует из опубликованного МЧС видео, сотрудники содействуют вышедшим из сектора Газа в оформлении документов. Детям спасатели дают игрушки и книги.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Россию прибыли 883 эвакуированных из сектора Газа россиянина из приблизительно 1100 обратившихся за помощью. По словам дипломата, выездная группа МИД РФ совместно с МЧС и другими ведомствами помогла людям в прохождении пограничного и миграционного контроля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.