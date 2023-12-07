Огромные световые столбы заметили в небе над Дмитровом

Огромные световые столбы заметили в небе над Дмитровским городским округом в Московской области. Фотографиями необычного явления поделился в своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» в четверг, 7 декабря.

«Понижение температуры привело к превращению влаги, содержащейся в воздухе, в ледяные кристаллы, и свет от ярких источников, расположенных у линии горизонта, отражается на гранях этих кристаллов, формируя световые столбы», — написал синоптик на своей странице «ВКонтакте».

По словам Леуса, в Московской области также могут образоваться и морозные туманы из-за высокой влажности и низкой температуры воздуха. В связи с этим он призвал автомобилистов быть осторожными на дорогах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что начавшаяся в Москве зима будет сопровождаться резкими перепадами температуры. Примерно 13–14 декабря возможны процессы, указывающие на неоднородность погоды.