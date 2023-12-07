Бывший президент США Дональд Трамп подал уведомление об апелляции на отказ судьи снять с него некоторые обвинения на основании «абсолютного иммунитета». Об этом 7 декабря сообщает The Washington Post.

«В четверг Дональд Трамп подал уведомление, в котором говорится, что он подаст апелляцию на решение судьи округа Колумбия о том, что он не застрахован от обвинения в федеральных преступлениях за свои попытки отменить результаты выборов 2020 года, либо на основании его прежней должности президента, либо конституционных правил об импичменте», — сообщают журналисты.

В публикации говорится, что любое решение судьи Тани Чуткан будет принято после контраргументов прокуратуры и слушаний по этому вопросу, если они состоятся.

Кроме того, адвокат Трампа предположил, что они могут подать дополнительные досудебные ходатайства в ближайшие дни. В ответ на это Чуткан заявила, что все эти документы должны быть поданы до вечера понедельника.