Трамп подал апелляцию на отказ судьи снять с него некоторые обвинения
Бывший президент США Дональд Трамп подал уведомление об апелляции на отказ судьи снять с него некоторые обвинения на основании «абсолютного иммунитета». Об этом 7 декабря сообщает The Washington Post.
«В четверг Дональд Трамп подал уведомление, в котором говорится, что он подаст апелляцию на решение судьи округа Колумбия о том, что он не застрахован от обвинения в федеральных преступлениях за свои попытки отменить результаты выборов 2020 года, либо на основании его прежней должности президента, либо конституционных правил об импичменте», — сообщают журналисты.
В публикации говорится, что любое решение судьи Тани Чуткан будет принято после контраргументов прокуратуры и слушаний по этому вопросу, если они состоятся.
Кроме того, адвокат Трампа предположил, что они могут подать дополнительные досудебные ходатайства в ближайшие дни. В ответ на это Чуткан заявила, что все эти документы должны быть поданы до вечера понедельника.
«Другие существенные недостатки в обвинительном заключении будут устранены в будущих ходатайствах и разбирательствах», — говорится в документе.
Ранее, 1 декабря, апелляционный суд США также отклонил ходатайство Трампа о прекращении уголовного дела о штурме Капитолия в 2021 году. Прокуратура утверждает, что действия Трампа выходили за пределы дозволенного президентской должностью. При штурме Капитолия политик действовал исходя из личных интересов, а потому иммунитет на него распространяться не должен.
18 ноября суд штата Колорадо постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Однако, несмотря на это, судьи отмечают, что глава государства в то время не нарушал присягу и может быть допущен к предстоящим выборам президента США.
Еще в сентябре американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что рейтинг экс-президента США Дональда Трампа растет на фоне судебных разбирательств. По результатам опросов, проведенных в период с 22 октября по 3 ноября, по уровню поддержки избирателей Трамп опережает действующего президента США Джо Байдена в пяти из шести колеблющихся штатов.
14 ноября суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США. Исходя из решения суда, причастность Трампа к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре пройдут съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.