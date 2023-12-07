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В Австрии заявили о растущем скептицизме граждан к ЕС

Депутат: в Австрии самый низкий рейтинг одобрения членства в ЕС
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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Более половины австрийцев негативно относятся к членству в Евросоюзе (ЕС), что связано с невыполнением объединением обещаний, данных с момента вступления Австрии. Об этом 7 декабря заявил глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски.

«Постоянно растущий скептицизм к ЕС вызван не негативным изображением политики по отношению к объединению, а скорее тем, что многие обещания были нарушены с тех пор, как Австрия присоединилась к ЕС почти 30 лет назад», — приводятся слова депутата на сайте партии.

Депутат подчеркнул, что только 42% австрийцев положительно относятся к членству в ЕС, что является самым низким рейтингом одобрения среди государств — членов Евросоюза.

По его словам, Брюссель обещал Вене, что страна станет «европейским деликатесом», а вместо этого политика ЕС делает страну зависимой от импорта продовольствия, заставляя заключать соглашения о свободной торговле, лишающие мелких фермеров средств к существованию. Он также указал, что массовая миграция в Европу не ослабевает.

«Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен всё дальше и дальше втягивает ЕС в конфликт на Украине и хочет за это всё больше и больше денег», — добавил он, отметив, что руководство объединения продвигает свою повестку за счет государств-членов.

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Ранее, 4 декабря, другой депутат АПС, Петра Штегер, призвала главу МИДа Александера Шалленберга выступить против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку это стало бы «массовым предательством населения». Она указала, что для Киев не соответствует копенгагенским критериям, необходимым для вступления в объединение.

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