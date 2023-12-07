Теннисистка Гауфф стала самой высокооплачиваемой спортсменкой года

Американская теннисистка Кори Гауфф возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года по версии американской спортивной медиа-компании Sportico, говорится 7 декабря в сообщении на ее сайте.

19-летняя спортсменка заработала примерно $22,7 млн, она впервые стала лидером списка. На играх она получила $6,7 млн, а рекламные кампании принесли ей еще $16 млн.

Второе место с доходом в $21,9 млн первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши, третьей в списке стала американо-китайская фристайлистка Эйлин Гу с $20 млн.

Четвертое место досталось теннисистке из Великобритании Эмме Радукану, заработавшей $16 млн, пятое заняла белоруска Арина Соболенко (теннис, $12,2 млн).

Как отмечают эксперты, теннисистки традиционно занимают верхние позиции списков самых высокодоходных спортсменок.

В сентябре в Нью-Йорке состоялся финальный матч Открытого чемпионата США (US Open) среди женщин в одиночном разряде, который завершился победой Гауфф. Она одолела Арину Соболенко и впервые стала победительницей турнира.