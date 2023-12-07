Один человек пострадал в ДТП с поездом и легковушкой в Ярославле

ДТП с участием легкового автомобиля и поезда произошло в Заволжском районе Ярославля, пострадал один человек. Об этом сообщили в четверг, 7 декабря, в региональном управлении МЧС РФ.

«ДТП произошло на железнодорожном переезде в Ярославле. По предварительным данным, легковой автомобиль Nissan Qashqai столкнулся с вагоном грузового состава, есть пострадавший», — сообщили в ведомстве.

В больницу после аварии увезли женщину, управлявшую иномаркой.

В полиции уточнили, что грузовой состав столкнулся с легковым автомобилем около 20:00.

Авария на некоторое время перекрыла выезд в центр Ярославля по проспекту Авиаторов. Движение транспорта полностью восстановили к 20:40.

Ранее, в ночь на 12 ноября, грузовик столкнулся с пассажирским поездом на переезде в Иркутской области. Погибли два члена локомотивной бригады и водитель автомобиля.