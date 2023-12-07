Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Британии назвал американский пакет помощи Украине стимулом для Европы
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с дипломатами ОАЭ урегулирование конфликта в Газе
Спорт
Теннисист Надаль заявил о возможном завершении карьеры в 2024 году
Мир
Президент Бразилии призвал не допустить войны в Латинской Америке
Мир
ВОЗ сообщила о более 610 тыс. случаев заболевания холерой в 2023 году
Мир
Посольство РФ назвало востребованным решение Дании о запрете на сожжение Корана
Армия
Минпромторг и Народный фронт передадут на передовую 1500 автомобилей УАЗ
Экономика
Цена нефти Brent упала ниже $74 впервые с 29 июня
Мир
Азербайджан освободит 32 армянских военнослужащих
Мир
Более 750 сотрудников The Washington Post объявили забастовку
Мир
На Украине нашли способ частичного обхода блокады на границе
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Мир
Наследный принц Омана призвал прекратить засилье Запада в мировом порядке
Мир
Генпрокуратура РФ запросила экстрадицию экс-бойца СС Гунько у Канады
Экономика
Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик

Глава МИД Британии назвал американский пакет помощи Украине стимулом для Европы

Кэмерон считает, что одобрение США пакета помощи Киеву даст импульс Европе
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одобрение конгрессом США пакета помощи Украине стимулировало бы страны Европы последовать их примеру. Об этом 7 декабря заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на форуме Aspen Security, обращаясь к конгрессу, передает Bloomberg.

«Если вы проголосуете за этот пакет, как бы вы это ни сделали и с чем бы вы ни связали его в конгрессе, это даст огромный импульс этим европейским странам», — сообщил он во время своего выступления.

Кэмерон подчеркнул, что это голосование будет иметь огромное влияние на конгресс, потому что позволит странам, которые хотят поддержать Украину, подать пример другим государствам в следующем году.

«Европейская безопасность — это также и американская безопасность, и мы должны оставаться едиными в этом вопросе, мы должны передать эти деньги украинцам, мы должны поддержать их <...>», — сообщил Кэмерон.

Конгрессивный диссонанс: кто в США стопорит поддержку Киева
И что именно не могут поделить республиканцы и демократы

Ранее, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. Политолог-американист Малек Дудаков на следующий день, 7 декабря, отметил, что республиканская партия США использует вопрос дополнительной помощи Украине в качестве рычага давления на демократов. Он предположил, что процесс обсуждений может затянуться до середины января. Американист считает, что помощь Киеву будет уже в меньшем объеме, чем запрашивает администрация президента США Джо Байдена, следовательно, республиканцы и демократы будут долго идти к компромиссу.

При этом также в тот день, 6 декабря, в связи с неопределенностью по этому вопросу Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин указал, что Вашингтон нацелен на долгую военную поддержку Киева даже в условиях задержки выделения новой помощи. Остин подчеркнул, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023