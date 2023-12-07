Глава МИД Британии назвал американский пакет помощи Украине стимулом для Европы

Одобрение конгрессом США пакета помощи Украине стимулировало бы страны Европы последовать их примеру. Об этом 7 декабря заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на форуме Aspen Security, обращаясь к конгрессу, передает Bloomberg.

«Если вы проголосуете за этот пакет, как бы вы это ни сделали и с чем бы вы ни связали его в конгрессе, это даст огромный импульс этим европейским странам», — сообщил он во время своего выступления.

Кэмерон подчеркнул, что это голосование будет иметь огромное влияние на конгресс, потому что позволит странам, которые хотят поддержать Украину, подать пример другим государствам в следующем году.

«Европейская безопасность — это также и американская безопасность, и мы должны оставаться едиными в этом вопросе, мы должны передать эти деньги украинцам, мы должны поддержать их <...>», — сообщил Кэмерон.

Ранее, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. Политолог-американист Малек Дудаков на следующий день, 7 декабря, отметил, что республиканская партия США использует вопрос дополнительной помощи Украине в качестве рычага давления на демократов. Он предположил, что процесс обсуждений может затянуться до середины января. Американист считает, что помощь Киеву будет уже в меньшем объеме, чем запрашивает администрация президента США Джо Байдена, следовательно, республиканцы и демократы будут долго идти к компромиссу.

При этом также в тот день, 6 декабря, в связи с неопределенностью по этому вопросу Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин указал, что Вашингтон нацелен на долгую военную поддержку Киева даже в условиях задержки выделения новой помощи. Остин подчеркнул, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.